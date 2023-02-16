Новосибирск, 16 февраля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев задержан в Новосибирске, сообщают 16 февраля местные каналы.

Алексей Майшев/РИА Новости Алексей Кортнев

По данной информации, музыкант показал средний палец сотруднику полиции и в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье об оскорблении представителя власти.

Ранее сообщалось, что концерт Кортнева в Новосибирске, который должен был состояться 15 февраля, был сорван: сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании.

В местных телеграм-каналах связали «проблемы» с проведением концертов Кортнева с его позицией по военной спецоперации России, которую музыкант ранее «осудил».