Канск, Красноярский край, 16 февраля, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Красноярские следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка в канском роддоме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального главка ГСУСК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Согласно опубликованным данным, 14 февраля текущего года в следственные органы поступило обращение от жительницы Канска. По мнению женщины, действия врачей родильного дома КГБУЗ «Канская межрайонная больница» повлекли смерть её новорожденного ребёнка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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По версии следствия, в начале февраля женщина, находящаяся на 32-33 неделе беременности, поступила в канский родительный дом, где в последствии родила ребёнка путём кесарева сечения.

«9 февраля при подготовке ребенка к транспортировке в КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» ребенок скончался в отделении новорожденных родильного дома КГБУЗ «Канская МБ», сообщили в Следственном комитете региона, уточнив, что новорождённому, который находился в тяжёлом состоянии, была оказана необходимая помощь.

Отмечается, что после поступления обращения роженицы в больнице были изъяты документы, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника полиции города Красноярска.