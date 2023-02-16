Ростов-на-Дону, , 17:49 — REGNUM Жителя Таганрога обвинили в истязании своего малолетнего сына. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Правосудие Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, фигурант уголовного дела с 2016 года по сентябрь 2022 года постоянно наносил своему 12-летнему сыну побои, нарушал режим дня, лишал необходимого питания, этим он причинял несовершеннолетнему ребёнку психические и физические страдания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию ребёнка.

Отмечается, что сейчас несовершеннолетний находится у матери, которая на момент совершения преступления жила отдельно от него. Обвиняемый находится под стражей.

Уточняется, что материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.