Москалькова рассказала об ответе ООН на обращение по пыткам Киевом военнопленных

Москва, , 15:54 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по поводу пыток в отношении российских военнопленных. Об этом 16 февраля омбудсмен сообщила в Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу», — написала Москалькова.

Она добавила, что считает важным наличие диалога с международной правозащитной структурой и её готовность подключиться к решению проблемы.

По её словам, общая цель состоит в том, чтобы не допустить любых актов применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что в ООН выразили обеспокоенность по поводу убийств российских военнопленных.

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