Москва, 16 февраля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Более 100 военных ВСУ уничтожены российскими подразделениями на краснолиманском направлении. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.

Также, по его словам, противник потерял три боевые бронированные машины, четыре пикапа, две гаубицы Д-20, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Он уточнил, что на краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).