Ватикан, 16 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск не намеревается уходить в отставку по примеру своего предшественника — папы Бенедикта, передает 16 февраля Civilta Cattolica.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По данным издания, во время одной из встреч в ходе паломничества в Африку в феврале 2023 года Франциск напомнил, что служение папы по умолчанию является пожизненным.

Бенедикт принял решение об уходе из-за серьезных проблем со здоровьем, Франциск пока не планирует делать такой шаг, сказал он.

Франциск был избран папой после ухода Бенедикта на покой в 2013 году. Он испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых почти не может ходить самостоятельно.