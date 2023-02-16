Российские системы ПВО сбили в Херсонской области вертолет Ми-8 ВСУ
Москва, 16 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили военный вертолет Ми-8 и 20 дронов ВСУ, сообщили 16 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.
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Вертолёт Ми-8
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, российские системы ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 20 украинских беспилотников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России в районе населенного пункта Черевковка сбили МиГ-29, а в районе населенного пункта Славянка — вертолет Ми-8.
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