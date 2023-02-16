Брюссель, , 13:53 — REGNUM Вратарь бельгийского клуба «Винкель-Спорт» Арне Эспиль скончался во время матча, отбив пенальти. На церемонию прощания с 25-летним футболистом пришли более тысячи человек, сообщает Het Nieuwsblad.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Трагедия произошла 11 февраля в провинции Западная Фландрия во время игры «Винкель-Спорта» с «Вестрозебеке». Команда Эспиля вела со счётом 2:1, пенальти назначили во втором тайме.

Вратарь отразил удар с 11-метровой отметки, радостно закричал и упал на газон. К нему подбежали медики, но спасти футболиста не смогли. Отчёт о вскрытии опубликован не был, СМИ сообщают, что у игрока остановилось сердце.

В последние годы Эспиль был основным вратарём второй команды, которая выступает в одной из региональных лиг Бельгии, и рассчитывал пробиться в основной состав.

В футбольном клубе заявили, что шокированы произошедшим. На здоровье голкипер не жаловался и тренировки не пропускал.

Церемония прощания с футболистом прошла в муниципалителе Синт-Элуа-Винкель. Более тысячи человек прошли 4 км в память об Арне Эспиле.