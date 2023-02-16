Москва, 16 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Если Евросоюз примет решение о конфискации в пользу Киева замороженных российских активов, Москва примет меры для защиты своих интересов. Об этом 16 февраля заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Конечно, мы оценим ситуацию и в случае необходимости предпримем все необходимые действия по защите наших законных интересов», — сказал Грушко.

Он добавил, что действия Евросоюза являются абсолютно незаконными.

По словам дипломата, многие страны сомневаются в успешности этого мероприятия и его соответствия международным нормам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз утвердил создание рабочей группы по использованию замороженных российских активов для передачи Киеву.