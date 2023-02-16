СЖР будет настаивать на отмене ответственности за фейки и дискредитацию ВС после СВО

Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM Союз журналистов России (СЖР) намерен настаивать на отмене ответственности за распространение фейков и дискредитацию Вооруженных сил РФ после завершения специальной военной операции на территории Украины. Об этом заявил глава объединения Владимир Соловьев в ходе лекции в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге.

Военнослужащий (с) РИА Новости

Соловьев отметил, что в настоящее время существует набор ограничений, который включает в себя ограничение свободы печати. По его словам, это нужно для того, чтобы не навредить людям.

«Когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты», — приводит слова главы объединения ТАСС.

Он рассказал, как закон о фейках повлиял на работу журналистов. Соловьев признался, что несколько раз юристам объединения удалось аннулировать штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет проверит пост журналиста Ильи Азара в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по уголовной статье «Дискредитация Вооруженных сил РФ».