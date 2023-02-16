Жена Костомарова: врачи сразу сообщили о возможных последствиях болезни

Москва, , 12:07 — REGNUM Семья российского фигуриста Романа Костомарова сразу была проинформирована о возможных тяжёлых последствиях болезни спортсмена. Об этом 16 февраля рассказала его жена, фигуристка Оксана Домнина в интервью «Аргументам и фактам».

Роман Костомаров Дарья Драй © ИА REGNUM

«О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала», — сказала Домнина.

По её словам, когда Костомаров заболел, у него было очень тяжёлое состояние, все показатели зашкаливали. «Это фактически были цифры, с которыми не живут», — отметила она. Тогда был собран консилиум врачей.

Она также рассказала, что в начале января фигурист не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель. В момент начала болезни он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты.

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