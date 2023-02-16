Депутат Госдумы потребовал отмены концерта «Ногу свело» и Покровского в Санкт-Петербурге

Москва, , 10:23 — REGNUM Отменить концерт группы «Ногу свело» и Максима Покровского потребовал депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, соответствующее письмо Гусев направил на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Солист группы «Ногу Свело» Максим Покровский Дарья Драй © ИА REGNUM

«Считаю правильным запретить проведение концерта «Ногу свело» в городе Санкт-Петербург, 7 июля 2023 года», — говорится в письме.

Парламентарий обратил внимание на то, что «Покровский неоднократно выступал с высказываниями, дискредитирующими российскую армию, власть РФ и принимаемые ею решения».

Депутат выразил возмущение, что Покровский записал видеообращение «Русские — пример фашизма и варварства в 21 веке», которое стало вирусным в интернете.

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