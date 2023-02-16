Вашингтон, 16 февраля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы, пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Год войны на Украине опустошил европейские арсеналы», — пишет издание.

Так, во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не осталось.

«Склады и свалки пусты», — отмечает газета.

На фоне этого разговоры между главами минобороны западных стран, которые встретились в штаб-квартире НАТО на текущей неделе и примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, изобилуют «нахмуренными бровями и встревоженными взглядами».

Как сообщало ИА REGNUM, в США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, писала газета Politico.

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