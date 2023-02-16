Вашингтон, 16 февраля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин проявляет поразительное терпение. Такую оценку российскому лидеру он дал в комментарии YouTube-каналу Naturalist Capitalist.

(сс) U. S. Army Скотт Риттер

Американский офицер напомнил, что США провоцируют Россию с 2008 года, при этом глава российского государства проявляет восхитительное терпение.

Он подчеркнул, что отсутствие связей между правительствами США и России негативно сказывается на обстановке во всем мире.

Экс-разведчик отметил, что Вашингтон обманывает себя, сообщая о мифических победах Киева, и сравнил сложившуюся ситуацию с операциями США в Афганистане, где Вашингтон проиграл.

Риттер напомнил, что Украина никогда не была нацелена на мирные переговоры, а только хотела выиграть время, чтобы дать НАТО собраться с силами, при этом цель Кремля заключалась в том, чтобы усадить руководство Украины за стол переговоров.