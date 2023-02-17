Донецк, 17 февраля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. К 358-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине её наступательный характер сохраняется. Серьезные потери украинская армия понесла на донецком направлении (до 190 украинских военнослужащих только за сутки). И вот в Америке уже заговорили о том, что помогать ВСУ (Вооружённым силам Украины) в Артёмовске (Бахмуте) слишком поздно.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Кроме того, в Киев тратит слишком много боеприпасов. The New York Times приводит цитату генерального секретаря НАТО Столтенберга: «Текущие темпы расходов боеприпасов Украиной во много раз превышают наши темпы производства».

Германия уже скорректировала планы по доставке танков. Своим заявлением о поставке на Украину меньшего количества танков, ФРГ фактически признала провал западных союзников в вопросе поддержки ВСУ, считает обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

Америка, судя по заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, стала серьёзнее относиться к «красным линиям» Москвы: особенно опасным считается нападение на Крым. В разговоре с журналистами 15 февраля пытался донести мысль о том, что Белый дом не подталкивает активно Украину к взятию Крыма.

Тем временем, Минобороны РФ показало работу самоходного артиллерийского орудия (САУ) «Хоста» в зоне проведения спецоперации. Его основная задача — оказывать поддержку пехоте. Разный тип боеприпасов помогает работать на близких дистанциях — до 400 метров. На дальних САУ «Хоста» подряжает цели, расположенные на расстоянии до 13 километров. Бьём точно в цель: корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты и группы специальной разведки округа.

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