Москва, 15 февраля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский СКА победил в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы обеспечили себе титул после того, как ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА.

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Спортивные комментаторы уверены, что теперь москвичи не догонят команду из Санкт-Петербурга. Таким образом, СКА выиграл Кубок Континента.

СКА уже в третий раз выиграл Кубок. А рекордсменом является ЦСКА, выигрывавший его шесть раз.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА встретится с «Сибирью». Отметим, что «Локомотив» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своём поле.