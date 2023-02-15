Вашингтон, 15 февраля 2023, 19:53 — REGNUM Россия направила запрос на проведение 22 февраля заседания Совета Безопасности ООН в связи с новой информацией о подрыве газопроводов «Северный поток», сообщил 15 февраля первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН
© JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

В своём телеграм-канале он написал, что заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что западные СМИ молчат по поводу расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам на «Северных потоках». Дипломат связал это со стремлением западных правительств «держать в узде» СМИ.

Россия призвала ООН провести расследование, добавил Лавров.