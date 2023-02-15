Варшава, 15 февраля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В Польше может пройти встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Об этом 15 февраля сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

«Если ничего необычного не произойдёт, то в ближайшее время Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произойдёт, скорее всего, в то время, когда в Польшу приедет и Байден.