Москва, 15 февраля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В Европе и США российские СМИ подвергались преследованиям задолго до начала специальной военной операции на Украине, констатировал 15 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В качестве примера глава МИД напомнил отказ в аккредитации Елисейского дворца Sputnik и RT. Данные СМИ были включены по американской инициативе в список иностранных агентов в США ещё за пять лет до начала СВО.

По словам министра, это тоже часть информационной войны, которая является неотъемлемым компонентом войны гибридной.

Запад вводит цензуру, защищает своё информпространство от другого мнения, борется с любыми проявлениями инакомыслия, российских журналистов пытаются отменить, навешивая им ярлыки рупоров Кремля, заявил Лавров.

Линия отмены русских и русскоязычных СМИ, по словам главы МИД России, грубо нарушает взятые Западом обязательства по обеспечению свободы СМИ и равного доступа к информации для населения всех стран ОБСЕ.

Лавров добавил, что когда были созданы независимые и объективные СМИ, западные страны во главе с Францией посчитали их неудобными.

Напомним, в январе 2023 года во Франции заблокировали счета RT France, банки сделали это по распоряжению властей.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад организовал против российских медиа самый масштабный в истории акт массовой тоталитарной цензуры.