Москва, 15 февраля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ещё многое предстоит сделать для того, чтобы граждане вне зависимости от места жительства получали качественную, современную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Отмечается, что Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в некоторых субъектах Российской Федерации. Речь идёт о районных поликлиниках, больницах и амбулаториях в Белгородской, Саратовской, Липецкой областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике, Красноярском крае и в Запорожской области.

Глава Российского государства отметил, что речь идёт не только о развитии материально-технической базы медучреждений.

Он уточнил, что ключевыми приоритетами являются наращивание возможностей для оказания высокотехнологичной и специализированной медпомощи, повышение уровня подготовки медиков, более широкое использование передовых информационных технологий, которые приходят на помощь специалистам при постановке диагнозов, уменьшают время на заполнение документации.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным на конец 2022 года в новых регионах России восстановительные работы велись в 172 медицинских организациях.