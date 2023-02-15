Лондон, 15 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Читатели издания Daily Mail посмеялись над американским генералом Марком Милли, который заявил, что Россия проиграла Украине.

Amanda Andrade-Rhoades — Pool vi/Consolidated News Photos/Global Look Press Марк Милли

Так, один из читателей поинтересовался: если побеждает Украина, то где наступление на Москву?

Другой пользователь отметил, что Милли, конечно, лучше знать, кто побеждает, поскольку он до сих пор празднует «победу» в Афганистане.

Еще один читатель высказал мнение, что генерал несет чушь, он напомнил, что Запад не сообщает о потерях или тактических поражениях Киева, а эксперты утверждают, что Украина не сможет победить Россию даже при неограниченной поддержке Вашингтона.

Другой пользователь напомнил, что Россия освободила 20% территории и сделала всё, чтобы Украина никогда не стала членом ЕС и НАТО. В связи с этим он задал вопрос: «Если это поражение России, то интересно, как выглядит победа?»