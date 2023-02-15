Хатай, , 16:57 — REGNUM Женщину и двоих детей живыми извлекли из-под завалов в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Об этом сообщает 15 февраля агентство Anadolu.

Последствия землетрясения в Турции Дмитрий Сухов © ИА REGNUM

Спасённые провели под обломками жилого дома 228 часов. Их обнаружили при разборе завалов на улице Оймак города Антакьи.

Женщине и детям на месте оказали первую помощь, а затем доставили в больницу.

Ранее в Хатае нашли женщину, которая провела под завалами 204 часа.

По данным турецких властей, число жертв мощного землетрясения, эпицентр которого находился на юго-востоке страны, превысило 35,4 тыс. человек.