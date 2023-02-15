Женщину и двоих детей спасли из-под завалов в Турции
Турция, 15 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Женщину и двоих детей живыми извлекли из-под завалов в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Об этом сообщает 15 февраля агентство Anadolu.
Дмитрий Сухов ИА REGNUM
Последствия землетрясения в Турции
Спасённые провели под обломками жилого дома 228 часов. Их обнаружили при разборе завалов на улице Оймак города Антакьи.
Женщине и детям на месте оказали первую помощь, а затем доставили в больницу.
Ранее в Хатае нашли женщину, которая провела под завалами 204 часа.
По данным турецких властей, число жертв мощного землетрясения, эпицентр которого находился на юго-востоке страны, превысило 35,4 тыс. человек.