Астана, 15 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 февраля подписал указ о признании утратившим силу так называемого «закона о елбасы» (о первом президенте страны и «лидере нации» Нурсултане Назарбаеве).

Алексей Никольский/РИА Новости Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

В январе 2023 года соответствующий закон был одобрен парламентом страны.

Назарбаев лишится титула «елбасы», права выступать с обращениями к народу, права на выступления перед парламентом и на заседаниях правительства, а также неприкосновенности.