WP: Запад не успевает перебросить на Украину обещанное оружие
Вашингтон, 15 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Проблемы с логистикой мешают странам Запада к весне поставить Украине всё обещанное вооружение. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Киев планирует начать весеннее контрнаступление против российских сил, однако линии снабжения быстро перегружаются. Поток грузов идёт из европейских складов и портов в центральные пункты сбора, а затем через границу. Далее вооружение перевозят по территории Украины автомобильным или железнодорожным транспортом.
«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — заявил изданию источник на условиях анонимности.
Военные грузы, направленные Киеву, собираются в трёх основных транспортных узлах — в Польше, Словакии и Румынии. Если не будут предприняты серьёзные усилия по быстрой доставке грузов, эти артерии могут быть заблокированы, добавил американский чиновник.
«Чем больше объектов движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов», — пояснил он.
Координировать бесперебойный поток вооружений предложено странам, помогающим Украине. Ещё одна проблема — нехватка боеприпасов в странах НАТО.
Так, 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для значительного увеличения выпуска боеприпасов нужны инвестиции и строительство новых производств. Передача Киеву оружейных запасов потенциально начинает влиять на обороноспособность альянса, говорится в публикации.