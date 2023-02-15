Вашингтон, 15 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Проблемы с логистикой мешают странам Запада к весне поставить Украине всё обещанное вооружение. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Axel Heimken/dpa/Global Look Press Танки для Украины

Киев планирует начать весеннее контрнаступление против российских сил, однако линии снабжения быстро перегружаются. Поток грузов идёт из европейских складов и портов в центральные пункты сбора, а затем через границу. Далее вооружение перевозят по территории Украины автомобильным или железнодорожным транспортом.

«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — заявил изданию источник на условиях анонимности.

Военные грузы, направленные Киеву, собираются в трёх основных транспортных узлах — в Польше, Словакии и Румынии. Если не будут предприняты серьёзные усилия по быстрой доставке грузов, эти артерии могут быть заблокированы, добавил американский чиновник.

«Чем больше объектов движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов», — пояснил он.

Координировать бесперебойный поток вооружений предложено странам, помогающим Украине. Ещё одна проблема — нехватка боеприпасов в странах НАТО.

Так, 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для значительного увеличения выпуска боеприпасов нужны инвестиции и строительство новых производств. Передача Киеву оружейных запасов потенциально начинает влиять на обороноспособность альянса, говорится в публикации.