Kyodo: Зеленский может приехать на саммит G7, но Япония пока его не приглашала

Токио, , 14:41 — REGNUM Япония пока не направляла Владимиру Зеленскому приглашение на саммит G7, но если такое приглашение поступит, то он рассмотрит возможность приехать. Об этом 15 февраля заявил посол Киева в Токио Сергей Корсунский в интервью агентству Kyodo.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, если соответствующее приглашение поступит от Японии как страны — председателя G7, Зеленский рассмотрит возможность участия в саммите в Хиросиме.

По информации агентства, Япония пока не направляла Зеленскому приглашения.

Напомним, саммит G7 пройдёт в Хиросиме 19–21 мая 2023 года.