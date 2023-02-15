Брюссель, 15 февраля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Европейская комиссия предложила новый пакет санкций в отношении России на 11 млрд евро, в который будут включены новые торговые ограничения, а также будут расширены ограничения на запрет поставки в Россию технологий. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Она напомнила, что для поддержания давления на Россию Еврокомиссия предлагает десятый пакет мер, который содержит новые торговые запреты, новый контроль за поставками технологий в Российскую Федерацию.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что данный пакет оценивается в 11 млрд евро.

«Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона ведет кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями на фоне их дискриминационного отношения. А в Европе изучают возможность продления приостановки лицензий на вещание российских государственных СМИ в рамках нового пакета санкций.