Симферополь, 15 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В последнее время в Крыму фиксируют массированную информационную атаку украинских ресурсов. Об этом 15 февраля написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он привел некоторые заголовки публикуемых недостоверных информационных материалов: «Боеприпасы складируют на гражданских объектах», «Семьи массово выезжают из Крыма», «В Крыму спад промышленности», «Концлагеря для украинских детей».

Крючков подчеркнул, что в этих и подобных лживых публикациях не приводится никаких доказательств, они не содержат ничего, кроме лжи. При этом ложную информацию сообщают непонятные люди, добавил он.

Политик уточнил, что этих людей называют советниками, экспертами и политологами, при этом на самом деле это лишь «говорящие головы без рода и племени».

Крючков пояснил, что информационные вбросы осуществляются для того, чтобы сместить акцент с проблем ВСУ на фронте и на Украине, а также попытаться сформировать пятую колонну в Крыму.

«Не выйдет. В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда», — написал политик, добавив, что каждый раз информационные атаки на Крым совпадают с поражениями ВСУ на фронте.