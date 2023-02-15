Москва, 15 февраля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Российская сторона ведет кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями на фоне их дискриминационного отношения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В принципе, мы сейчас проводим кардинальный пересмотр всех наших обязательств перед международными организациями», — сказал он.

Министр отметил, что Россия хотела остаться в Совете Европы в тех конвенциях, которые открыты для стран, не участвующих в этой организации.

«Но и там нам стали предъявлять претензии, пытаясь уже в тех конвенциях ущемить наше право», — добавил он.