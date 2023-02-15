В США умер сценарист и продюсер «Секретных материалов» Джефф Влэминг
Пасадена, США, 15 февраля 2023, 12:34 — REGNUM В больнице города Пасадены (штат Калифорния) на 64-м году жизни скончался сценарист и продюсер «Секретных материалов» Джефф Влэминг, сообщает The Hollywood Reporter.
Известно, что у кинематографиста в 2021 году была диагностирована онкология.
Влэминг являлся сценаристом третьего сезона «Секретных материалов» и последней части сериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».
Также он работал над фильмами «Зена: принцесса воинов», «Звездный крейсер Галактика», «Северное разоблачение», «Ганнибал», сериалом «Изгой».
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