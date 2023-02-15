Пасадена, США, 15 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В больнице города Пасадены (штат Калифорния) на 64-м году жизни скончался сценарист и продюсер «Секретных материалов» Джефф Влэминг, сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из т/с «Секретные материалы». Реж. Роб Боумен. 1993-1994. США

Известно, что у кинематографиста в 2021 году была диагностирована онкология.

Влэминг являлся сценаристом третьего сезона «Секретных материалов» и последней части сериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».

Также он работал над фильмами «Зена: принцесса воинов», «Звездный крейсер Галактика», «Северное разоблачение», «Ганнибал», сериалом «Изгой».

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