Москва, 15 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Пересказ без прямого цитирования намерены использовать некоторые российские издатели, чтобы обойти запрет на выпуск международных бестселлеров. Об этом пишет 15 февраля газета «Коммерсантъ».

(сс) Office of the Governor-General Принц Гарри

Издатели готовятся использовать формат саммари, предполагающий пересказ основных тезисов. В группе «Эксмо-АСТ» рассказали, что в таком виде в феврале выйдут скандальные мемуары британского принца Гарри Spare («Запасной»). Другой вариант пересказа мемуаров готовится для «ЛитРес». Американское издательство, выпустившее Spare, не работает с Россией с прошлого года из-за конфликта на Украине.

«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из неё: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — пояснил изданию гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

В издательстве пояснили, что формат саммари соответствует закону о цитировании. В таком же виде выпустят книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую истекли весной 2022 года.

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В издательстве Smart Reading отметили актуальность формата краткого пересказа. Доля таких книг растёт в условиях антироссийских санкций.

В компании «ЛитРес» популярность формата объяснили также нехваткой времени у читателей на объёмную литературу нон-фикшн.

Другие представители книжного рынка не считают использование саммари удачным ходом и предупреждают о высоких рисках. Формат можно считать завуалированным пиратством, а это означает регресс для отечественного рынка легального контента, отмечают собеседники издания.