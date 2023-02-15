Москва, 15 февраля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В поселении Десеновское на юге Москвы произошло убийство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля сообщил источник в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Происшествие случилось в квартире, куда молодой человек пришёл выяснять отношения с бывшей девушкой. За неё вступился отец, завязалась драка, в результате которой парень скончался.

Вечером 13 февраля в дежурную часть полиции позвонила 23-летняя Людмила (имя изменено), она попросила прислать наряд полиции, чтобы остановить драку между отцом и её бывшим молодым человеком. Когда оперативники прибыли по вызову, 28-летний Эдуард уже находился без сознания. Вскоре вслед за полицейскими в квартиру прибыли и медики. Но ничем помочь парню они уже не смогли и лишь констатировали смерть.

Девушку и её 47-летнего отца допросили. Полицейским они рассказали, что Эдуард Х. пришёл без предупреждения и стал стучать в дверь. Людмила открыла, чтобы узнать, чего хочет её бывший парень. С порога молодой человек стал агрессивно выяснять отношения и провоцировать конфликт. Девушка испугалась и позвала на помощь отца, который находился в другой комнате. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Отец Людмилы пытался обездвижить Эдуарда, но в какой-то момент парень потерял сознание.

«В ходе драки 47-летний хозяин квартиры повалил на пол 28-летнего мужчину и сел на него сверху для обездвиживания, через какое-то время последний потерял сознание. На момент прибытия сотрудников полиции он уже находился в бессознательном состоянии, наряд скорой помощи констатировал смерть», — рассказал собеседник агентства

Тело погибшего направили на экспертизу, сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту его смерти, по результатам которой могут возбудить уголовное дело.