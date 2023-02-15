Москва, 15 февраля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Чиновница из Ульяновской области после прохождения предполётного досмотра в одном из терминалов аэропорта «Внуково» заметила пропажу часов за 450 000 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Professor Caretaker Аэропорт «Внуково»

44-летняя Екатерина Толчина 9 февраля вылетала из аэропорта «Внуково». Пройдя предполётной досмотр, женщина осмотрела свои вещи и не смогла найти часы. Об этом она сообщила в полицию.

«44-летняя заявительница просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, похитившее у неё наручные часы, ущерб составил 450 000 рублей», — сообщил источник.

Екатерина Толчина является директором Института повышения квалификации адвокатов Ульяновской области. В 2016 году она заняла должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области.