Анкара, , 09:30 — REGNUM Пожилая женщина была извлечена из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения. Об этом пишет агентство Anadolu.

Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023 Дмитрий Сухов © ИА REGNUM

По информации журналистов, 77-летняя женщина была извлечена из-под завалов в провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения. Пострадавшую срочно доставили в медучреждение.

Как передавало ИА REGNUM, число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч. В турецкой провинции Адыяман из-под завалов спасли 18-летнего юношу.