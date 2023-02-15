Анкара, 15 февраля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Пожилая женщина была извлечена из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения. Об этом пишет агентство Anadolu.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023

По информации журналистов, 77-летняя женщина была извлечена из-под завалов в провинции Адыяман спустя 212 часов после землетрясения. Пострадавшую срочно доставили в медучреждение.

Как передавало ИА REGNUM, число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч. В турецкой провинции Адыяман из-под завалов спасли 18-летнего юношу.