Москва, 15 февраля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам своего телеграм-канала оценить, правильно ли поступают россиянки, которые выезжают на роды в другие страны ради получения гражданства для их детей.

Russian State Duma Press Service/Globallookpress.com Вячеслав Володин

«Более 25 тыс. женщин РФ в 2022 году выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом», — пояснил он.

Володин спросил у читателей своего телеграм-канала, правильно ли эти женщины поступают по отношению к России. На выбор подписчикам предложены ответы: «да», «нет», «всё равно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин рассказал, что более 60% российских граждан, которые уехали из России с начала специальной военной операции, вернулись обратно в страну.