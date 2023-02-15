Вашингтон, 15 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. В минобороны США сообщили, что сбитый БПЛА в небе над Сирией вёл разведку в районе американской военной базы. Летательный аппарат был, предположительно, иранского производства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Читайте также: За сутки ВС России уничтожили 17 украинских беспилотников

Поясняется, что днём 14 февраля США сбили БПЛА, который пытался вести разведку в Коноко патрульной базы на северо-востоке Сирии.

На прилагаемых фото — беспилотник и момент его взрыва. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины за последние сутки лишились почти двух десятков беспилотников.