Генсек ОНН предупредил о массовом исходе в библейских масштабах
Штат Нью-Йорк, США, 15 февраля 2023, 07:48 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности сказал, что повышение уровня Мирового океана может представлять угрозу для стран мира.
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Экспертам и политикам, по мнению генерального секретаря, стоит незамедлительно задуматься о том, как в будущем помочь тем, кто больше всего пострадает от таяния ледников.
На данный момент в зоне риска находится около 1 млрд человек. Гутерриш считает, что подъём уровня Мирового океана грозит не только островным государствам, но и таким странам, как Китай, Индия, Нидерланды или Бангладеш.
Отмечается, что глобальный уровень моря в 20-м веке повысился на 17 см, а с начала нынешнего века продолжает подниматься на 3,2–3,4 мм в год.
«Увеличение темпов повышения уровня моря угрожает массовым исходом целых народов в библейских масштабах», — заключил генсек ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, Арктика может стать «благодатной почвой» для будущих вирусных пандемий в связи с глобальным потеплением и таянием ледников.