Штат Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности сказал, что повышение уровня Мирового океана может представлять угрозу для стран мира.

U.S. Antarctic Program Ледники Антарктиды

Читайте также: Таяние льдов в Арктике может вызвать новую пандемию — исследование

Экспертам и политикам, по мнению генерального секретаря, стоит незамедлительно задуматься о том, как в будущем помочь тем, кто больше всего пострадает от таяния ледников.

На данный момент в зоне риска находится около 1 млрд человек. Гутерриш считает, что подъём уровня Мирового океана грозит не только островным государствам, но и таким странам, как Китай, Индия, Нидерланды или Бангладеш.

Отмечается, что глобальный уровень моря в 20-м веке повысился на 17 см, а с начала нынешнего века продолжает подниматься на 3,2–3,4 мм в год.

«Увеличение темпов повышения уровня моря угрожает массовым исходом целых народов в библейских масштабах», — заключил генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктика может стать «благодатной почвой» для будущих вирусных пандемий в связи с глобальным потеплением и таянием ледников.