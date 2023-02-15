Москва, 9 января, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Два самолета Министерства обороны РФ доставили из Казахстана в Москву еще 200 граждан России. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

confused_me Самолет

«Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту совершили посадку на подмосковный аэродром Чкаловский», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самолеты доставили с аэродрома Алма-Аты в Москву по 100 российских граждан каждый.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по состоянию на 9 января в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в РФ из Казахстана.

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