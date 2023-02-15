Берлин, 15 февраля, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Опасения, что некоторые страны Европы могут отказаться поддерживать санкции против России из страха перед приближающейся зимой, могли стать причиной того, что президентом США Джо Байденом было принято решение о подрыве газопроводов «Северный поток». Такое мнение высказал журналист Сеймур Херш в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Gage Skidmore Джо Байден

Читайте также: Расследование Херша в подрыве «Северных потоков» скоро получит продолжение

В том числе американский лидер боялся, что «Германия отменит санкции из-за холодной зимы», подчеркнул Херш. Ещё одной причиной он назвал то, что война на Украине «для Запада шла не очень хорошо».

«Северный поток — 2» был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — сказал журналист в интервью.

Ранее он заявил об итогах проведённого им расследования взрывов на магистралях «Северный поток». По версии Херша, американские водолазы заложили под трубопроводы взрывчатку ещё летом 2022 года, в ходе учений НАТО Baltops. В действие взрывной механизм был приведён из Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование Сеймура Херша о причастности США к взрывам «Северных потоков» встретило у коллег по западным массмедиа либо холодный прием, либо обвинения в адрес самого автора. Расследователя называют поклонником «теории заговора», человеком с подмоченной репутацией, а также тем, кто транслирует позицию Кремля.