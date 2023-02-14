Reuters: в США пытаются понять, через какие банки Россия взаимодействует с миром

Вашингтон, , 23:40 — REGNUM В управлении по координации санкций Госдепа США намерены понять, как Россия взаимодействует с внешним миром по финансовым вопросам, а затем, возможно, ввести новые санкции. Об этом заявил глава управления Джеймс О’Брайен, сообщило агентство Reuters.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры», — отметил он.

Как будут ужесточаться санкции, пока неизвестно. По данным издания, в Европе вместе с тем задумываются о смягчении уже действующих ограничений. В пример приводится «Газпромбанк», которого санкции не коснулись в связи с тем, что он проводит платежи за электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля о том, что санкции в отношении России будут усилены в ближайшие месяцы, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Уже действующие ограничения он назвал эффективными и создающими трудности для российской экономики.