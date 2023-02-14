Лондон, 14 февраля, 2023, 22:39 — ИА Регнум. МИД Великобритании сообщил, что восьмой подданный Соединённого Королевства погиб на Украине с начала спецоперации по освобождению Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Отмечается, что дипмиссия оказывает поддержку семье погибшего на Украине британца и находится в контакте с властями Украины.

Данные о личности и обстоятельства гибели британца не уточняются.

«Это уже восьмой британец, погибший с начала конфликта», — заявили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, New York Times опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент гибели американского наёмника Пита Рида в результате ракетного удара.