Проект обращения к ООН о расследовании преступлений США на «Северных потоках» внесен в Госдуму

Москва, , 19:07 — REGNUM Проект постановления об обращении к Организации Объединенных Наций с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море, внес в Госдуму думский комитет по международным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, из опубликованной на прошлой неделе статьи американского журналиста Сеймура Херша следует, что взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» заложили водолазы ВМС США в июне минувшего года под прикрытием учений «Балтопс». По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на причастность США указывает множество фактов: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами.

«Благодаря мужеству и верности профессиональному долгу Сеймура Херша, одного из самых известных американских писателей и журналистов-расследователей, получившего мировую известность в связи с разоблачением кровавых преступлений американских палачей во вьетнамской деревне Сонгми, стала достоянием всего мира и информация о новом преступлении США, которое должно стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба», — указано в тексте внесенного документа.

Авторы обращения считают, что стремление к геополитической гегемонии в мире и экономическому преимуществу за счет физического устранения естественных конкурентов, «замешенное на пещерной русофобии и полном игнорировании международного права, ставит руководителей США в один ряд с безжалостными террористами и военными преступниками».

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — указано в документе.

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