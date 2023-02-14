Вашингтон, 14 февраля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Американская газета New York Times опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент гибели американского наёмника Пита Рида в результате ракетного удара.

Цитата из видео New Yorc Times. 2023 Ракета ПТРК Корнет в момент попадания в машину и группу иностранных наемников. 2 февраля 2023

В начале февраля текущего года Госдепартамент США подтвердил смерть гражданина страны на Украине. При этом ранее американские СМИ сообщили, что на территории Украины погиб наёмник, бывший морской пехотинец Пит Рид.

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По данным издания, на кадрах видно, как Рид с группой работников по оказанию помощи стоит рядом с белым фургоном, используемым для перевозки гуманитарных грузов.

«Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО могут подписать новое руководство, в котором проработано участие в конфликтах высокой интенсивности.