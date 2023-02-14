Вашингтон, 14 февраля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Для оказания помощи Сирии на ликвидацию последствий землетрясения ООН запросила порядка 397 млн долларов. Об этом 14 февраля заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, добавив, что указанная сумма покроет потребности трех месяцев работы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Разбор завалов после землетрясения в Сирии

«Помощь должна идти со всех сторон, всем сторонам, через все пути без каких-либо ограничений», — сказал Гутерриш.

По его словам, ООН через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации уже направила на ликвидацию последствий землетрясений 50 млн долларов.

Для Турции готовится аналогичная заявка, добавил Гутерриш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН призвали к полной отмене санкций против Сирии, так как для восстановления страны потребуется масштабная международная помощь.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции и севере Сирии может превысить 50 тысяч человек, заявил ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.