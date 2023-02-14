Симферополь, 14 февраля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. В Республике Крым академия творческих индустрий «Меганом» разработает символику и атрибуты «Движения первых», сообщает 14 февраля пресс-служба арт-кластера «Таврида».

edu.gov.ru Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

На полуострове 17 февраля стартует серия пилотных программ академии творческих индустрий «Меганом».

Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомятся участники проектной мастерской Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Символику и атрибуты стиля «Движения первых» разработают более 60 ребят из разных российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров поддержал идею заместителя главы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о введении школьных значков.

Он также предложил сделать значки атрибутом, выдаваемым за какие-то заслуги. По его мнению, в таком случае ценность каждого значка для ребёнка будет значительно выше.