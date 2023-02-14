Бухарест, 14 февраля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Румынии подняли в воздух два истребителя после обнаружения системой воздушного мониторинга в небе цели, похожей на метеоаэростат. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

(сс) Ronnie Macdonald МиГ-21 ВВС Румынии

Отмечается, что была выявлена воздушная цель небольших размеров, которая по характеристикам движения была похожа на метеорологический аэростат, летевший на высоте порядка 11 тысяч метров.

Уточняется, что с авиабазы в Фетеште были подняты в небо два самолета Миг-21 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции под командованием НАТО. Боевые машины были направлены к зоне, в которой была зарегистрирована воздушная цель.

По информации пресс-службы, экипажи истребителей не подтвердили наличие воздушной цели. Они находились в зоне порядка 30 минут для полного прояснения ситуации, после этого они возвратились на базу.