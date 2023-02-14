Москва, 14 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам готовит проект заявления в связи с подрывом «Северных потоков», где призовет ООН привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«Комитет Госдумы по международным делам готовит проект отдельного заявления Государственной думы, в котором намерены призвать, в первую очередь ООН инициировать расследование, дать правовую оценку чудовищной диверсии на трубопроводах СП-2 и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — сообщил Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий выразил надежду на принятие обращения палатой парламента в ближайшее время.

«Вашингтон и его сателлиты в европейских столицах зря надеются, что Россия оставит этот акт международного терроризма без последствий», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из опубликованной на прошлой неделе статьи американского журналиста Сеймура Херша следует, что взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» заложили водолазы ВМС США в июне минувшего года под прикрытием учений «Балтопс».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на причастность США указывает множество фактов: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами.